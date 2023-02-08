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Стрелявшего фейерверком в полицейских воронежского бизнесмена заключили под стражу

Левобережный райсуд Воронежа заключил под стражу на два месяца 36-летнего директора ООО «Инвестиционно-управляющая компания «Дон» Евгения Васильева, против которого региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело о покушении на жизнь представителя органов власти (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Как следует из сообщения СКР, мера пресечения избрана до 5 апреля. Господин Васильев, напомним, рано утром 6 февраля из окна водительской двери своего Toyota Land Cruiser произвел несколько выстрелов из пиротехнического устройства в сторону преследовавшего его автомобиля ДПС. Сотрудники ГИБДД попытались остановить его за то, что тот опасно маневрировал на дороге.

В машине господина Васильева находилось дикое животное — каракал. После задержания полицейские обратились к руководству Воронежского зоопарка с целью оказания содействия в изъятии зверя. Каракала поместили в клетку и отвезли на временную передержку в зоопарк.

Евгений Васильев назвал свой поступок неудачной шуткой, его защита выступала против заключения под стражу. Он является сыном бывшего депутата воронежской облдумы и экс-главы ЮВЖД Ивана Васильева.

Сергей Толмачев

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