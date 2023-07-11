РЖД хочет привлечь из ФНБ 300 млрд руб. на третий этап развития Восточного полигона

Замглавы ОАО РЖД по строительному комплексу Андрей Макаров заявил, что компания хочет привлечь из Фонда национального благосостояния около 300 млрд руб. на финансирование работ третьего этапа развития Восточного полигона, передает «Интерфакс».

Господин Макаров уточнил, что третий этап разделен на подэтапы. В рамках первого подэтапа (3.1.) планируется развить участок от Улака до Ванино и увеличить провозную способность БАМа и Транссиба до 197 млн т к 2027 году. Замглавы РЖД отметил, что средства на реализацию этого подэтапа не были предусмотрены в инвестпрограмме РЖД на 2023 год. Как сообщает агентство, по прошлогодним оценкам, стоимость подэтапа 3.1. составляет около 450–460 млрд руб.

«Пока мы проектируем (подэтап 3.1.— ''Ъ'') за свои (средства.— ''Ъ''). Безусловно, у компании есть планы обращаться за финансированием в ФНБ... Мы сразу закладывали в модели и озвучивали, что порядка 300 млрд руб., мы рассчитывали, что будет профинансировано за счет средств ФНБ. Этих решений пока нет»,— сказал господин Макаров.

Замглавы РЖД рассказал, что второй подэтап (3.2.) предполагает увеличение провозной способности до 210 млн т и строительство 45 объектов. По словам господина Макарова, планируемый показатель провозной способности РЖД хочет достичь к 2030 году.

В конце мая замминистра транспорта Валентин Иванов допустил, что правительство может выдать средства из ФНБ в объеме до 218 млрд руб. на третий этап расширения Восточного полигона. Сейчас ОАО РЖД реализует второй этап расширения БАМа и Транссиба, который должен завершиться в 2024 году достижением провозной способности 180 млн т. В марте стоимость второго этапа оценили в 1 трлн 82 млрд руб.