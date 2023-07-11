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Экс-гендиректор АО «Шахтоуправление «Обуховская» Денис Азаров заявил о незаконности отстранения от руководства АО

Бывший генеральный директор АО «Шахтоуправление «Обуховская» Денис Азаров обратился в арбитражный суд с требованием вернуть в ЕГРЮЛ сведения о нем как о действующем гендиректоре АО. Требование обращено к органам ФНС, которые фиксируют изменения в руководстве организаций. Об этом сообщается на сайте суда.

Как следует из иска господина Азарова, он был снят с должности решением компании «СБК премьер». Решение было принято 13 июня. При этом, как считает уволенный менеджер, у «СБК премьер» не было полномочий на осуществление корпоративного управления в отношении АО «Шахтоуправление «Обуховская».

Денис Азаров также оспорил разрешение налоговых органов включить компанию «СБК премьер» в перечень организаций, в которых контролирующие лица осуществляют права акционера (участника).

Судебные разбирательства по иску господина Азарова начнутся 8 августа.

Как сообщалось, с 15 июня руководство АО «Шахтоуправление «Обуховская» и АО «Донской антрацит» перешло к управляющей компании «Инвест капитал». До этого угледобывающими предприятиями руководил генеральный директор Денис Азаров (с июня прошлого года).

В начале июня «Ъ» писал, что акционером АО «Шахтоуправление «Обуховская» и АО «Донской антрацит» стала фирма «СБК Премьер», собственники которой не известны.

АО «Шахтоуправление «Обуховская» находится в Зверево, АО «Донской антрацит» — в Гуково. Ранее эти угледобывающие активы принадлежали украинской ДТЭК Рината Ахметова (ДТЭК приобрела их в 2012 году). В мае прошлого года стало известно, что АО «Шахтоуправление «Обуховская» и АО «Донской антрацит» за долги перешли к Сбербанку, который затем продал их за $230 млн кипрской фирме Valleyton Investments.

Вадим Водолазов

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