Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Украине уже ничто не сможет помочь

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Украине «уже ничто не поможет одержать верх в военном конфликте с Россией». По его мнению, оказываемая Западом Киеву военная помощь оказалась неэффективной.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он сообщил, что Украине уже ничто не поможет одержать верх в конфликте с Россией. Господин Макгрегор отметил, что «Украина потеряна» и «висит на волоске» и никакие поставки ей оружия «ничего не изменят».

«Это катастрофа. Слишком поздно что-то исправить, это конец»,— подчеркнул Дуглас Макгрегор. Он полагает, что «Украина может самоуничтожиться как государство еще до того, как Россия нанесет ей сокрушительное военное поражение», так как страну раздирает обилие серьезных внутренних проблем. Решать эти проблемы украинское руководство пока не намерено, убежден бывший советник главы Пентагона.

Дуглас Макгрегор занимал должность советника экс-главы американского военного ведомства Кристофера Миллера в 2020 году, когда президентом США был Дональд Трамп, после прихода к власти Джо Байдена этот пост он покинул. Также господин Макгрегор в период президентства Дональда Трампа входил в число его неформальных советников по оборонным вопросам.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов