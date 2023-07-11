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Коммерсантъ FM
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Дерипаска выиграл суд по иску о защите чести и достоинства к Певчих

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к главе отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен, иностранный агент, ликвидирован) Марии Певчих (объявлена иностранным агентом) о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из картотеки дел. Суд обязал Певчих опубликовать опровержение распространенных сведений о бизнесмене, заявил ТАСС его представитель Алексей Мельников.

Олег Дерипаска в 2021 году

Олег Дерипаска в 2021 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Олег Дерипаска в 2021 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Иск был подан из-за интервью госпожи Певчих, которое она дала Юрию Дудю (объявлен иностранным агентом) в феврале. Недовольство господина Дерипаски вызвали ее слова о том, что он участвовал в залоговых аукционах в 1990-х годах. По решению суда госпожа Певчих должна опубликовать опровержение на YouTube-канале «Популярная политика» и в газете «Коммерсантъ».

«Считаем, что Певчих намеренно распространила ложные сведения об Олеге Дерипаске с целью нанесения ему репутационного вреда»,— сказал ТАСС господин Мельников.

Мария Певчих (объявлена иностранным агентом)

Мария Певчих (объявлена иностранным агентом)

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Мария Певчих (объявлена иностранным агентом)

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

В 2022 году господин Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному, его соратникам Георгию Албурову (признан иностранным агентом) и Марии Певчих, а также изданиям The Insider (признан иностранным агентом и нежелательной организацией), Associated Newspapers Limited (издатель Daily Mail) и Newlines Institute for Strategy and Policy. Поводом был ролик на YouTube-канале Навального «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров», содержащий «ложные сведения, которые были распространены иностранными СМИ». Суд иск удовлетворил и обязал опровергнуть сведения.

Лаура Кеффер

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