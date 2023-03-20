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Коммерсантъ FM
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Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Марии Певчих

Бизнесмен Олег Дерипаска направил иск о защите чести и достоинства к главе отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) Марии Певчих. Заявление подано в Арбитражный суд Москвы 9 марта, 16 марта суд его принял, следует из картотеки дел. С чем связан иск, неизвестно. Заседание назначено на 1 июня.

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Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мария Певчих

Мария Певчих

Фото: Архив Марии Певчих

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Олег Дерипаска

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мария Певчих

Фото: Архив Марии Певчих

В августе 2022 года господин Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному, его соратникам Георгию Албурову и Марии Певчих, а также изданиям The Insider (признан в РФ иноагентом), Associated Newspapers Limited (издатель Daily Mail) и организации Newlines Institute for Strategy and Policy. Поводом был видеоролик на YouTube-канале Навального «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров», содержащий «ложные сведения, которые были распространены иностранными СМИ». Суд иск удовлетворил и обязал опровергнуть публикацию.

Лаура Кеффер

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