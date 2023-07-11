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Коммерсантъ FM
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Во Владивостоке возбуждено дело о махинациях при строительстве модульных парковок на 200 млн руб.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности с причинением особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) при покупке и сборке модульных парковок в столице Приморья за счет бюджета муниципалитета.

По данным прокуратуры, в мае 2020 года мэрия Владивостока заключила контракт на поставку шести модульных быстровозводимых механизированных парковочных систем на сумму свыше 200 млн руб. Оплата поставок была произведена в полном объеме.

В апреле 2021 года управление дорог и благоустройства горадминистрации заключило контракт на монтаж двух из шести поставленных модульных парковок на общую сумму более 60 млн руб. Однако затем по инициативе заказчика контракт был расторгнут и оплата проведена на сумму выполненных работ — 25 млн руб. Из этой суммы, как установлено в ходе проверки, 6 млн руб. потрачено на материалы, которые вообще не должны применяться при сборке модульных конструкций,— швеллеры и электроды.

«Несмотря на значительные бюджетные ассигнования, в том числе с привлечением средств краевой субсидии, в настоящее время ни одна из шести парковок не введена в эксплуатацию»,— констатируют в прокуратуре региона.

Как пояснил «Ъ» источник в правоохранительных органах, в ходе следствия будет дана оценка использованию всей суммы, потраченной на закупку и монтаж модульных парковок. «Свыше 225 млн руб. потрачено, и ни одной парковки действующей нет»,— сказал собеседник. По его словам, уголовное дело возбуждено «по факту», подозреваемых и задержанных пока нет.

Контракты на закупку и монтаж парковок заключались в тот период, когда мэром Владивостока являлся Олег Гуменюк. Он исполнял обязанности градоначальника с декабря 2018 года, а затем был избран главой города местной думой в марте 2019 года. 18 мая 2021 года Олег Гуменюк ушел в отставку с поста главы Владивостока, после того как полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал ему претензии по качеству ремонта детского технопарка, а губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что работа мэра не удовлетворяет жителей. В октябре того же года экс-мэр был арестован по обвинению в коррупции. После апелляции экс-чиновнику назначили 12 лет колонии строгого режима.

Алексей Чернышев, Владивосток

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