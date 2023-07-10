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ВСУ использовали 26 единиц различных боеприпасов для атак на Белгородскую область 9 июля

Оперативный штаб Белгородской области сообщил об ударах, нанесенных вооруженными силами Украины по региону РФ за прошедшие сутки. Было использовано 26 единиц различных боеприпасов, из гражданских лиц никто не пострадал.

Так, в Белгородском районе под артиллерийский обстрел попали села Наумовка и Щетиновка – зафиксировано девять и четыре прилетов соответственно.

В Волоконовском районе на окраине хутора Старый украинские военные сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета.

В Краснояружском районе из артиллерии ВСУ обстреляли окраину поселка Прилесье – зафиксировано пять прилетов. В результате повреждена линия электропередачи. Позже еще два артиллерийских снаряда были выпущены между селом Репяховка и поселком Прилесье.

В Шебекинском городском округе по селу Середа выпустили три минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – один минометный снаряд.

На основании этих данных региональные власти приостановили на неделю переселение граждан, размещенных в ПВР, в уцелевшие дома Шебекинского городского округа.

Владимир Зоркий

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