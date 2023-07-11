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Коммерсантъ FM
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США с 2015 года потратили на безопасность в Европе $35 млрд

Счетная палата США сообщила, что с 2015 года власти страны потратили на оборонные нужды в Европе $35 млрд. В ведомстве заявили, что европейская инициатива Пентагона «помогает повысить военную готовность европейских союзников и сдерживать российскую агрессию».

«С 2015 года США в рамках этой инициативы потратили $35 млрд на такие мероприятия, как поддержка размещения американских войск в Европе»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Счетной палаты.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Евросоюз увеличил свои военные расходы на 30% по сравнению с 2013 годом. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2022 году мировые расходы на военные нужды установили новый рекорд, достигнув отметки $2,224 трлн. Наиболее резкий рост обеспечил Европейский континент, особенно страны Восточной и Центральной Европы.

Подробности — в материале «Ъ» «Оборонный марш».

Лаура Кеффер

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