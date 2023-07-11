Депутат госсовета Удмуртии Сергей Мусинов останется под домашним арестом до октября

В столице Удмуртии суд продлил меру пресечения депутату госсовета республики, советнику гендиректора СЭГЗ Сергею Мусинову еще на три месяца. Под домашним арестом он пробудет до 11 октября, пишет ТАСС со ссылкой на данные представителя суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, Сергея Мусинова задержали в конце апреля и поместили под домашний арест до 12 июня. Причиной ареста стало обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подробности уголовного дела не раскрывают. Однако на Сарапульском электрогенераторном заводе задержание Сергея Мусинова назвали «очередным этапом силового давления на СЭГЗ, которое началось в июле 2022 года».