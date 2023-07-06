Адвокат заявил о захвате полицией корпусов Киево-Печерской лавры

Полиция вошла в корпуса Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, который представляет интересы Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Сообщают о захвате корпусов монастыря»,— написал господин Чекман в Telegram. Он также опубликовал фото и видео работы полиции возле зданий лавры. Утверждается, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при содействии полиции сорвали замки и проникли в 70-й корпус.

Киево-Печерская лавра — одна из главных православных святынь. Основана в 1051 году. Украинские власти весной потребовали от УПЦ Московского патриархата покинуть лавру, где находится резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Заповедник «Киево-Печерская лавра» требовал от монахов освободить несколько корпусов до 4 июля.

Леонид Уварчев