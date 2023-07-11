«Авито»: число вакансий в обрабатывающей промышленности РФ за год выросло на 139%

Число вакансий в обрабатывающих отраслях российской промышленности выросло за год на 139%, заявил «РИА Новости» управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель. Наиболее востребованными профессиями стали фрезеровщики, токари и шлифовщики.

Господин Кумпель рассказал, что в первом полугодии число вакансий в обрабатывающих отраслях увеличилось на 72% по сравнению с предыдущим полугодием. Такой прирост он объяснил наращиванием производственных мощностей в стране и открытием новых предприятий.

Наиболее востребованными были фрезеровщики — их искали почти в пять раз чаще (+382%) за год, а за последние полгода число предложений выросло на 124%. Почти такой же прирост за год был зафиксирован у токарей (+335%), за полугодие число предложений для них выросло на 87%. Также чаще стали искать сварщиков (+154% за год и +63% за полгода), шлифовщиков (+125% за год и +78% за полгода), столяров (+87% за год и +25% за полгода) и технологов (+82% за год и +54% за полгода).

Городами-лидерами по росту спроса на работников в сфере промышленности за год стали Самара (+175%), Москва (+173%) и Тула (146%). Зарплаты в этой сфере год к году выросли на 22%. Размер средней зарплаты по России — 51 789 руб. в месяц.

Сервис SuperJob также сообщал, что в первом полугодии число вакансий в отраслях промышленности выросло в 1,5 раза. В июне рост деловой активности в обрабатывающей промышленности России замедлился. В целом, по данным аналитиков, активность в российском производственном секторе растет уже 14-й месяц подряд, поскольку экспортные заказы возобновили рост, обеспечив поддержку новым продажам.

О ситуации в российской промышленности — в приложении «Ъ» «Адаптация к барьерам».

Лаура Кеффер