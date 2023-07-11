В Самаре расследуют падения деревьев на детей

Начаты проверки в связи с фактами падения деревьев на детей, которые произошли в Самаре ранее. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

«10 июля 2023 года в 16:49 часов на детской площадке в Октябрьском районе на девятилетнего летнего мальчика упало дерево. Ранее, 9 июля 2023 года, в Промышленном районе около дома 81 Б по Московскому шоссе рядом с ТЦ "Парк Хаус" от падения дерева пострадали женщина и девятилетний ребенок»,— говорится в сообщении.

В связи с произошедшим ранее были начаты доследственные проверки. Прокуроры районов взяли на контроль ход и результаты процедур.

В рамках собственных проверок надзорное ведомство намерено дать оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за содержание территорий. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

До этого в апреле сильные порывы ветра в Самаре привели к ряду происшествий. В частности, была повреждена кровля жилого дома в регионе. В тот же период в соседней с Самарской Ульяновской области ветер повалил деревья на авто, кровли, балконы и провода.

Георгий Портнов