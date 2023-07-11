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Коммерсантъ FM
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Задолженность по налогам и сборам в 2022 году составила 2,5 трлн руб.

Совокупная задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составляла 2,5 трлн руб. к 1 января 2023 года. Показатель вырос на 545 млрд руб. или на 27,5% к 1 января 2022 году.

Задолженность перед бюджетом за 2022 год указана в заключении комитета Госдумы по экономической политике к исполнению бюджета. «В условиях дефицита бюджета рост объема задолженности вызывает обеспокоенность комитета. Следует при проведении налогового мониторинга прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе»,— говорится в документе, выдержки из которого приводят «Известия».

Минфин считает, что причины роста дебиторской задолженности в номинальном выражении «во многих случаях являются разовыми и связаны со временным отражением в учете отдельных сумм».

Как говорится в заключении комитета, показатель вырос по нескольким причинам: из-за задержки уплаты НДС отдельными компаниями, доначислений по результатам налоговых проверок по налогу на прибыль и неуплаты текущих платежей. Еще одной причиной стала неуплата компаниями платежей за пользование природными ресурсами, преимущественно в части НДПИ на нефть. Увеличились неуплаты по налогам в рамках специальных режимов, по акцизам и местным налогам.

Об исполнении бюджета в первой половине 2023 года — в материале «Ъ» «Бюджет не дотянул до базы».

Леонид Уварчев

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