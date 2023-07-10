Алексей Кащенко: бытовую версию убийства Ржицкого можно отвергнуть

Член Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, журналист Алексей Кащенко заявил, что бытовой мотив убийства заместителя начальника отдела городской администрации по мобилизационной работе Станислава Ржицкого можно не рассматривать. О возможных мотивах убийства политобозреватель рассуждает в своем Telegram-канале.

«Очень сильно не удивлюсь, если это происки врага с территории бывшей УСССР. Но, в таком случае, никто из высокопоставленных военных, нынешних или отставных, не может быть в безопасности»,— отметил господин Кащенко.

Станислав Ржицкий, капитан II ранга, командир подлодки «Краснодар», был убит вечером 10 июля на стадионе «Олимп» во время пробежки. Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что капитану стреляли в спину. В соцсетях распространилась информация о том, что срелявший скрылся с места преступления и находится в розыске. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ст. 105 КУ РФ).

Анастасия Донскова

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