Борцы за мандаты заняли позиции

Шесть политических партий выдвинули кандидатов на выборы депутатов Екатеринбургской городской думы восьмого созыва. Список «Единой России» возглавил глава города Алексей Орлов, команды «Справедливой России — Патриотов — За Правду», ЛДПР, КПРФ и «Яблока» представят депутаты разных уровней. Оппозиционные партии ставят задачу взять от двух мандатов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Основные политические силы определились с кандидатами в депутаты Екатеринбургской городской думы. За выходные партийные конференции провели «Яблоко», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду». Ранее свой выбор сделали местные отделения «Единой России», ЛДПР и «Новых людей».

Выборы в гордуму пройдут 9 и 10 сентября. По итогам голосования будет избрано 25 депутатов по одномандатным округам и 10 — по партийным спискам.

Партсписок «Яблока» возглавил действующий депутат гордумы Константин Киселев. Он же будет участвовать в выборах по одномандатному округу №9. Второй в списке стала координатор молодежного «Яблока» Свердловской области Полина Берескина, третьим — ведущий научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН Грэй Болтачев.

Среди кандидатов, выдвинутых в округах, — депутат гордумы седьмого созыва, исключенный из «Справедливой России» за критику спецоперации РФ на Украине, Алексей Холодарев. «Всего выдвинуто 19 человек по общегородскому списку и 25 — по округам. Задача — выиграть примерно четыре округа и получить два списочных мандата. Мы реалисты, и это та программа максимум, которую мы перед собой ставим»,— сказал господин Киселев. Он добавил, что хотел бы выиграть мандаты и в округе, и по списку.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и КПРФ определили своих кандидатов 8 июля. Список справедливороссов возглавил руководитель регионального отделения партии, депутат Госдумы Андрей Кузнецов. Следом идут юристы Денис Хаванцев и Сергей Визелко и участник СВО Максим Чирышев. По округам выдвинуты представители разных сфер — предприниматели, юристы, журналисты, экономисты и политологи. Ни один из действующих депутатов думы от партии в список не попал. Господин Кузнецов напомнил, что один из партийных депутатов думы седьмого созыва был исключен из партии (господин Холодарев), один — вступил в «Единую Россию» (Алексей Мещеряков), а остальные вопреки воле партии голосовали за изменение Устава Екатеринбурга, изменившего схему выборов депутатов ЕГД.

«Главная задача — формирование профессиональной и дееспособной фракции, которая будет в состоянии влиять на городское развитие и поможет нам укрепить систему защиты прав граждан в столице Урала»,— сказал «Ъ-Урал» Андрей Кузнецов. На вопрос о том, какое количество мандатов партия намерена выиграть, ответил: «Максимальное».

Партсписок КПРФ возглавил первый секретарь Свердловского обкома партии и депутат регионального заксобрания Александр Ивачев. За ним идут депутаты заксобрания Олег Гордеев и Римма Скоморохова, депутаты думы Екатеринбурга Виктория Ивачева, Руслан Камалетдинов и Роман Ступников. Последние четверо будут баллотироваться по округам — №23, 22, 9 и 8 соответственно. Депутат Виктор Сомиков выдвинут от округа №24. Таким образом, из депутатов думы седьмого созыва от партии на перевыборы не отправили только Андрея Пирожков, которого исключили из фракции КПРФ за солидарность с «Единой Россией» и уклонение от армии, и Сергея Шадрина. «Задача максимум — получить большинство мандатов. Задача минимум — сохранить шесть мандатов, которые получили в действующем созыве»,— заявил «Ъ-Урал» господин Ивачев.

«Единая Россия» определилась с кандидатами 6 июля. Партийный список возглавили глава Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат Госдумы Антон Шипулин и депутат заксобрания Свердловской области Сергей Карякин. После них идут депутаты гордумы Алексей Вихарев и Тимофей Жуков, гендиректор управляющей компании ООО «Агро-Актив» Илья Бондарев, депутат Анастасия Немец, главврач ГАУЗ СО ДГКБ №9 Игорь Огарков и депутат Антон Швалев. Из 25 округов в 14 выдвигаются действующие депутаты, в том числе господин Вихарев и спикер думы Игорь Володин, а также сын депутата госдумы Александр Альшевских, врачи и представили РМК и УГМК.

Во главе партийного списка ЛДПР — лидер партии Леонид Слуцкий. За ним идут депутат думы Дмитрий Николаев и екатеринбургский бизнесмен Николай Вахрушев. «Будем работать на максимальный результат»,— сообщил координатор ЛДПР в Свердловской области, депутат заксобрания Александр Каптюг.

«Новых людей» на выборах представит директор оценочной компании «Априори» Сергей Козлов, руководитель свердловского регионального отделения партии Егор Невидимов, директор НКО «Спортивная школа «Рекорд» Иван Герасимов и сотрудник Театра эстрады Ярослав Бородин. «Задача партии — дать избирателям реальный выбор. За три года мы доказали эффективность своей работы в Госдуме и свердловском заксобрании, теперь готовы показать работу в городской думе. В планах получить два места по списку и два мандата в округах»,— рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе партии.

По мнению политолога Сергея Мошкина, несмотря на поставленные внутри партий задачи, большинство мандатов в думе нового созыва получат кандидаты от «Единой России». «Предположу, что из 25 мандатов в округах ЕР возьмет 23. Вмешаться могут КПРФ и Константин Киселев от "Яблока". Из 10 списочных мест единороссы могут взять пять, еще два или три могут смело уйти коммунистам, остаток — посмотрим»,— отметил господин Мошкин.

Эксперт допустил, что у «Яблока» и «Новых людей» могут возникнуть проблемы с прохождением барьера в 5% голосов. «Пока сложно предугадать детальнее, все определит то, как партии проведут предвыборную кампанию. Кампания выигрывается тем, какой персональный состав участников, какой бэкграунг у них. Ну и, безусловно, без денег выборов не бывает. Мне сдается, что у партий, в том числе ЕР, есть проблемы с финансированием»,— сказал Сергей Мошкин.

По результатам выборов в гордуму Екатеринбурга в 2018 году больше всего мандатов получили представители «Единой России» (19, из них шесть по партсписку). За ними шли «Справедливая Россия» (семь), КПРФ (шесть), ЛДПР (три) и «Яблоко» (один). Тогда избирали 18 депутатов по округам, и 18 по партспискам. Партии «Новые Люди» еще не существовало — ее создали в 2020 году.

Катерина Якушева