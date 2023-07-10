Назначен новый гендиректор ярославского «Шинника»

Генеральным директором ярославского ФК «Шинник» назначен президент региональной федерации футбола Галимджан Хайрулин. Об этом написал глава региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сегодня гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков покинул свой пост. Решение о назначении гендиректора принимали члены Ассоциации клуба. В рамках организованного губернатором конкурса на должность гендиректора клуба было рассмотрено 23 заявки, из них были отобраны шесть «лучших».

«Скажу откровенно, выбор был тяжелый. Мы впервые в России провели открытый конкурс на позицию генерального директора. Все кандидаты достойные и опытные. Мы вместе с членами Ассоциации клуба встретились с каждым, серьезно обсуждали, спорили, но решили, что лучше с поставленными задачами справится человек, для которого «Шинник» - родная команда. Мы учли мнение болельщиков и сделали ставку на местные кадры. Главным тренером команды стал Дмитрий Хомуха. Назначение Галимджана Хайрулина даст симбиоз ярославских руководителей»,— написал Михаил Евраев.

По словам главы Ярославской области, целью на новый сезон для «Шинника» станет попадание в четверку в турнирной таблице. По итогам прошедшего сезона клуб занял седьмое место в турнирной таблице первенства Первой лиги.

Галимджан Хайрулин родился в Ярославле, был зачислен во взрослую команду «Шинника», но не успел за нее сыграть. Выступал за клубы из России, Польши и Вьетнама. Связан с ярославским «Шинником» более 20 лет: работал детским тренером «Шинника», входил в тренерский штаб клуба. На настоящий момент является директором «Центра подготовки юных футболистов футбольного клуба "Шинник"» и президентом федерации футбола Ярославской области.

Алла Чижова