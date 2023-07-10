Директор ярославского «Шинника» покинул пост

Пост генерального директора ярославского ФК «Шинник» покинул Сергей Кулаков. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кулаков

Фото: ФК «Шинник» Сергей Кулаков

Фото: ФК «Шинник»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае 2023 года глава региона объявил конкурс на должность директора футбольного клуба. Документы на участие подал в том числе Сергей Кулаков. Однако сегодня господин Евраев сообщил о том, что контракт с господином Кулаковым закончился после двух лет действия.

«Благодарю за работу в Ярославле генерального директора клуба «Шинник» Сергея Кулакова. Два года он работал с нашей командой, внес свой вклад в ее спортивные успехи. Члены Ассоциации «Футбольный клуб «Шинник» на общем собрании приняли решение продолжить обновление управленческой команды»,— написал глава региона.

Уход с должности гендиректора прокомментировал «Ъ-Ярославль» сам Сергей Кулаков.

«Сейчас тяжело комментировать, столько было сделано в клубе хорошего, что-то не удалось реализовать из задуманного, в целом тяжелое совместное решение. Покидаю «Шинник» с хорошим настроением, надеюсь, что впереди у клуба будет более плодотворная работа в направлении развития. Я сам пока планирую остаться в Ярославле, варианты есть. Сейчас посвящу немного времени семье»,— сказал господин Кулаков.

Бывший директор клуба отметил, что «привык решать более амбициозные задачи, но таких амбициозных задач в ближайшее время не будет». Губернатор области, напротив, считает, что «Шиннику» «важно продолжить путь вверх, весь необходимый потенциал у команды для этого есть».

На настоящий момент в ярославском правительстве «Ъ-Ярославль» не сообщили о назначении нового директора.

Алла Чижова