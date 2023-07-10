На заседании МВД Украины представлен новый глава Нацгвардии

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на заседании ведомства представил нового командующего Нацгвардией Александра Пивненко, назначенного накануне. Господин Клименко пожелал ему вдохновения и сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пивненко

Фото: Roman Baluk, Reuters Александр Пивненко

Фото: Roman Baluk, Reuters

Как сообщила пресс-служба МВД, глава ведомства также указал Александру Пивненко на необходимость «эффективного использования» сформированных подразделений и подготовки бригад «Гвардии наступления» (рекрутинговая кампания МВД Украины по формированию штурмовых бригад).

На заседании Игорь Клименко поблагодарил за работу бывшего главу Нацгвардии Юрия Лебедя, занимавшего пост с января 2022 года, за «руководство огромным и эффективным подразделением сил безопасности и обороны».

Александр Пивненко ранее был командиром отдельного отряда спецназа Нацгвардии, принимавшего участие в боевых действиях в Харькове, 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, воевавшего в Бахмуте, а затем возглавлял восточное территориальное управление. В марте текущего года был удостоен звания Героя Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Александра Пивненко 8 июля, после возвращения из Турции с командирами «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ). Он отметил заслуги военнослужащего, в том числе в боях за Бахмут. Причины кадровых перестановок господин Зеленский не уточнил.