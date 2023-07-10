В больнице умер отец шестилетней девочки, сбитой мотоциклистом в Темрюке

В больнице скончался 46-летний отец девочки, погибшей в результате аварии в Темрюке. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Мужчина получил травмы в результате дорожного происшествия на улице Розы Люксембург. По данным правоохранительных органов, днем 10 июля в группу людей, переходивших пешеходный переход, въехал 36-летний мужчина на мотоцикле. При аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей 8 и 6 лет. Младшая девочка скончалась на месте ДТП.

Видео с моментом происшествия ранее опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Анастасия Донскова

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