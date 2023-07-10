Полиция опубликовала видео аварии в Темрюке, в которой погибла шестилетняя девочка

Момент аварии на улице Розы Люксембург в Темрюке с участием мотоциклиста и пешеходов, при которой погибла шестилетняя девочка, появилось в сети. Ролик опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 10 июля в 11:20 36-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda, въехал на скорости в группу людей на пешеходном переходе у комплекса «Военная горка». В результате происшествия пострадали четыре человека, в числе которых восьмилетний ребенок, шестилетняя девочка, взрослый пешеход и сам водитель мотоцикла.

Через несколько минут после аварии кадры ДТП появились в социальных сетях.

Анастасия Донскова

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