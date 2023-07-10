Мотоциклист сбил группу пешеходов на переходе в Темрюке, погибла 6-летняя девочка

Мотоциклист сбил двух взрослых и двоих детей на пешеходном переходе в Темрюке, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Участники аварии, включая восьмилетнего ребенка и водителя мотоцикла, находятся в больнице. Шестилетняя девочка скончалась от полученных травм в лечебном учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / temruk_info Фото: t.me / temruk_info

ДТП произошло 10 июля в 11:20 на улице Розы Люксембург, рядом с комплексом «Военная горка». По предварительным данным, 36-летний водитель мотоцикла «Хонда» не остановился перед «зеброй», по которой двигались пешеходы.

Кадры первых минут после ДТП появились в пабликах города.

Наталья Решетняк

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