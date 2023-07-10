Немецкий Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники

Немецкий концерн Rheinmetall откроет на территории Украины завод по производству бронетехники в Украине в течение трех месяцев. Об этом генеральный директор концерна Армин Паппергер рассказал CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Kraus/File Photo, Reuters Фото: Alex Kraus/File Photo, Reuters

По словам господина Паппергера, завод будет также обучать украинских солдат обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе. Предприятие планируется построить в западной части страны.

Гендиректор концерна отметил, что такое решение связано с тем, что европейцы и американцы затягивают с поставками боеприпасов. «(Украинцы — “Ъ”) должны помочь себе, если им всегда придется ждать пока европейцы или американцы им помогут в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно»,— сказал он.

Rheinmetall будет эксплуатировать завод в партнерстве с украинской государственной оборонной группой «Укроборонпром», ей же и будет принадлежать объект.

Ранее в этом году компания сообщила газете Rheinische Post, что надеется открыть на территории Украины завод боевых танков стоимостью €200 млн, способный производить около 400 танков в год.

По словам Армина Паппергера, Rheinmetall увеличит ежегодное производство артиллерийских снарядов со 100 тыс. до 600 тыс. в следующем году, и большая часть этого дополнительного производства будет предназначена для поставок в Украину.

Сегодня, 10 июля, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил о начавшемся в стране строительстве предприятия по производству беспилотников Bayraktar. Ранее 8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. Гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар говорил, что рассчитывает начать производить беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.

В мае 2023 года Rheinmetall запустил совместное предприятие с «Укроборонпромом» для ремонта и производства танков. Немецкий концерн будет владеть 51% акций СП, а также обеспечивать управление им. До этого глава концерна заявлял, что хочет договориться с украинскими компаниями о совместном производстве танков, боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Rheinmetall изъявил желание производить на Украине до 400 танков Panther KF51 в год. В начале апреля компания анонсировала открытие в Румынии сервисного центра для вооружения, которое использует Киев.

Полина Мотызлевская