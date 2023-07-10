Полигон в Горячем Ключе рекультивируют к осени 2024 года

Технический этап рекультивации мусорного полигона в Горячем Ключе планируют завершить летом 2024 года. Мероприятия по разработке грунта уже выполнены на 45%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Работы на объекте выполняют по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Как сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин, они проходят непрерывно, в соответствии с графиком. После начнется биологическое восстановление земель, которое продлится до осени 2025 года.

Полигон в Горячем Ключе является одним из крупнейших объектов размещения отходов, исчерпавшим свой ресурс. Там накопилось около 500 тыс. кубометров твердых коммунальных и промышленных отходов.

Краснодарский мусорный полигон площадью 14,7 гектаров планируют полностью ликвидировать к концу 2024 года. Также будет рекультивирована свалка в Славянском районе. Кроме того, в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в 2023 году ликвидируют полигон в селе Кабардинка.

Татьяна Ручкина

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