Завершить рекультивацию мусорного полигона под Краснодаром планируют в 2024 году

Полностью рекультивировать свалку в промзоне краснодарского поселка Кирпичного по улице Нагорной планируют к концу 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Сейчас подрядчик выполняет мероприятия в рамках первого подготовительного этапа. Там уже установили видеонаблюдение, разработали паспорт объекта. В полном объеме выполнили работу по созданию опорной геодезической сети»,— отметил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Ликвидацию свалки, существовавшей более четверти века, проводят в рамках федерального проекта «Чистая Страна» нацпроекта «Экология». Ее площадь составляет 14,7 га. Сейчас там проводятся земляные, а также работы по планировке откосов и приемке грунта. Территорию полигона расчищают от поросли, ведут осушение обводненного участка, а также продолжают устраивать бытовой городок и временный дорожный проезд.

По федеральному проекту «Чистая страна» также рекультивируют свалки в Славянском районе и Горячем Ключе. В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» уже в этом году ликвидируют мусорный полигон в селе Кабардинка.

Татьяна Ручкина

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