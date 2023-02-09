На Кубани к 2025 году рекультивируют три свалки

В Краснодарском крае к концу 2024 года хотят рекультивировать три мусорных полигона. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Речь идет о свалках в Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе. Работы начнутся в 2023 году. В настоящее время идет поиск исполнителя работ по ликвидации свалок.

Как отметил вице-губернатор Андрей Прошунин, указанные объекты исчерпали свой ресурс. К настоящему времени уже запущен процесс рекультивации полигона в районе Геленджика.

«В ближайшее время подрядчик выйдет в активную стадию производства работ. Сегодня там завершили устройство строительного городка, мобилизовали тяжелую технику и продолжают отсыпку подъездной дороги»,— говорится в сообщении.

Активная стадия работ и размещение спецтехники намечены на 1 марта текущего года.

Анастасия Донскова

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