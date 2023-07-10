Инвесторы поддержали петербургских инноваторов

На площадке Технопарка «Ленполиграфмаш» 29 июня 2023 года состоялся второй «Венчурный фестиваль» — форум, в рамках которого стартапы, инвесторы и представители крупных корпораций обсудили перспективные проекты в области туризма, медицины, психологии и информационных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Старковский, директор Технопарка ЛЕНПОЛИГРАФМАШ

Фото: пресс-служба «ЛПМ-Конгресс» Даниил Старковский, директор Технопарка ЛЕНПОЛИГРАФМАШ

Фото: пресс-служба «ЛПМ-Конгресс»

«Идея создания фестиваля продиктована запросом от инвесторского сообщества. По итогу прошедших мероприятий (первый фестиваль состоялся в рамках баркемпа «Национальная технологическая революция — 20.35» в ноябре 2022 года – прим. «Ъ») было представлено более 15 стартапов, которые эксперты и бизнес-сообщество положительно оценили. Многие из них выбраны для дальнейшей работы по подготовке к инвестированию,— рассказывает директор технопарка Даниил Старковский.— Традиционно мы наблюдаем проблему, при которой инноваторы при презентации стартапов не всегда просчитывают бизнес-модель или, в иных случаях, не имеют достаточно компетенций, каналов выхода на рынок. Проект может быть интересным, но для инвестора он невидим. Фестиваль берет на себя задачу дорастить проект до реализации с привлечением инвестиций».

На фестивале состоялось десять встреч, где инвесторы и участники команд проектов пришли к договоренностям о дальнейшем сотрудничестве.

«Такие площадки облегчают жизнь инвесторам, венчурным фондам, бизнесам с точки зрения консолидации качественных идей и помощи в трансформации этих идей в конкретные проекты, понятные для инвесторов, — рассказывает инвестор, председатель правления венчурного фонда «Евровенчур» (холдинг «Евроинвест») Роман Романюк. — Важно, чтобы инноватор и инвестор нашли общий язык и пришли к общей цели — поднять инновацию до стадии качественного востребованного продукта, за который готовы платить».

На фестивале участники представили разработки от маркетплейсов для строительных площадок, геймифицированных книг до крупных проектов, таких как строительство завода по переработке резиновой крошки.

«Это экологичная и безопасная площадка, где стартапы могут быть уверенными, что их идею не украдут и они не попадут в руки недобросовестного инвестора. А для инвестора — это прозрачность. Уровень доверия здесь большой», — делится Ольга Плотникова, инвестор, основатель консалтинговой компании «Территория Бизнес-путь».

По словам Даниила Старковского, площадка будет прирастать числом инвесторов, соответствующих фондов и институтов поддержки и развития бизнеса: «Наш большой плюс, что мы ориентируемся не только на государственные организации, которые ищут стартапы, а работаем с бизнес-средой, мы целимся в крупные корпорации и частные структуры».

«Сегодня проблема МСБ в невыработанной финансовой дисциплине, отсутствии понимания экономики проекта и систематизации процессов. Фестиваль помогает лучше продумывать стратегию развития, а инвесторам — минимизировать риски»,— замечает Алексей Чайкин, эксперт «Венчурного фестиваля», владелец компании по систематизации бизнес-процессов.

Алла Михеенко

ООО «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»