На «Мариинском прииске» за три года построят производство металлического бериллия

Изумрудно-бериллиевое производство «Мариинский прииск» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») в поселке Малышева (Свердловская область) построит флотационную фабрику по производству металлического бериллия для космической и атомной промышленности. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе «РТ-Капитал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мариинский прииск»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ «Мариинский прииск»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Предполагается, что фабрика будет построена в ближайшие три года. Она сможет перерабатывать до 250 т изумрудно-бериллиевой руды и выпускать до 50 т металлического бериллия. Заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров пояснил, что ее запуск позволит «исключить из производственной цепочки иностранных посредников и значительно повысить экономическую эффективность этого процесса».

«Обогащение руды будет вестись по технологии флотации. Ее разработкой совместно с "Мариинским прииском" займутся компания "Уралмеханобр" и Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии (ВНИИХТ, входит в научный дивизион Росатома)»,— отметили в пресс-службе.

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение, которое разрабатывает «Мариинский прииск», — самое крупное месторождение изумрудов в Европе, одно из трех в мире и единственное в РФ. Его главными компонентами являются изумруд и оксид бериллия, попутными — хризоберилл, фенакит, александрит, флогопит, литий, рубидий, цезий. С 2020 года находится под управлением компании «РТ-Капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Напомним, в начале июня около 100 шахтеров «Мариинского прииска» устроили забастовку из-за слухов о закрытии предприятия — отказались подниматься на поверхность. После переговоров они прекратили акцию протеста. В «Ростехе» тогда опровергли информацию о массовых сокращениях и напомнили, что вложили более 1,5 млрд руб. в стабилизацию работы «Мариинского прииска».

Полина Хабарова

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