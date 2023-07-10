В школах Белгородской области с 1 сентября введут занятия по гражданской обороне

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании в правительстве региона поручил ввести дополнительные образовательные программы по гражданской обороне и защите населения во всех бюджетных учреждениях, в том числе в школах и детских садах.

«Мы должны формировать навыки собственной защиты и оказания помощи с самых первых лет жизни детей. Чем раньше сформируем навык, тем быстрее ребенок поймет, как ему действовать в сложной ситуации, поможет как себе, так брату или сестре, или товарищу, который находится рядом. Мы уже не раз и не два видели, как маленькие дети очень быстро помогали своим близким справиться с очень сложными ситуациями»,— сказал господин Гладков. Он поручил министерству образования ввести новые программы с 1 сентября в детских садах, школах, колледжах, вузах, а также в спортивных и культурных образовательных учреждениях.

Также губернатор поручил подчиненным организовать 100% охват населения приграничных районов области занятиями по гражданской обороне и оказанию первой медицинской помощи. Курсы, по его мнению, можно проводить в парках и дворах, а для сбора людей задействовать управляющие компании и органы местного самоуправления. Бесплатные занятия по оказанию медпомощи в Белгородской области ввели прошлой осенью на фоне обстрелов со стороны Украины.

О грядущей обязательной военной подготовке в школах — в материале «Ъ» «Научат родину защищать».

Сергей Толмачев, Воронеж