Песков подтвердил планы Путина приехать в Турцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин совершит визит к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Ранее господин Эрдоган сказал, что ждет визита Владимира Путина для обсуждения ситуации вокруг зерновой сделки, а также украинского конфликта.

Сроки возможного визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока неизвестны, сообщает Дмитрий Песков. Он отметил, что на встрече также будет обсуждаться вопрос передачи Турцией Украине командиров «Азова» (признан в России террористическим и запрещен).

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция не ожидает от Путина «смены позиции» в отношении посреднических усилий Турции. «Мы ждем его визита в следующем месяце. Если такой визит состоится, то мы сто процентов обсудим тему (зернового коридора и украинского конфликта — ''Ъ'')»,— сказал он перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюс (цитата по ТАСС).

Владимир Путин ранее принял приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана посетить страну, об этом в июне сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. Он отмечал, что «планы есть, но конкретные сроки еще не обсуждались».

Ранее 7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Турцию. Стороны обсудили обмен пленными между Россией и Украиной, а также вступление Украины в НАТО. Президент Турции сообщил, что считает Украину заслуживающей членства в альянсе. Господин Эрдоган также заявил о желании Турции продлить зерновую сделку на два года. В МИД РФ говорили об отсутствии причин для продления соглашения. Господин Эрдоган после переговоров с украинским коллегой рассказал, что ждет визита президента РФ Владимира Путина в Турцию в августе.

О переговорах президентов Турции и Украины — в публикации «Ъ» «Из НАТО слов не выкинешь».

Полина Мотызлевская