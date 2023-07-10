Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Екатеринбурге достаточно вакцины от менингококковой инфекции. «Всего достаточно. Только что был в поликлинике»,— заявил глава ведомства ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что менингококковой инфекцией заразились 12 сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Двое зараженных скончались. Также инфекцию подтвердили у трех работников завода «Уралхиммаш», которые проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле.

После гибели двух человек, заразившихся менингококковой инфекцией, СКР устроил проверку. Проводится массовая вакцинация сотрудников Ozon и дезинфекция всего склада. В Роспотребнадзоре заверили, что инфекцией нельзя заразиться через посылки, которые были отправлены из распределительного центра.

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