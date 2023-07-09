В Екатеринбурге число заразившихся менингококковой инфекцией выросло до 15

Число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге увеличилось до 15 человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области. Выявлены еще двое заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, трое — работники завода «Уралхиммаш», которые проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле.

«Суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные»,— пояснили в Роспотребнадзоре. Проводятся профилактические мероприятия. Прививки получили более 900 работающих в распредцентре Ozon и на «Уралхиммаше».

Напомним, СКР проводит проверку по факту смерти двух человек после вспышки менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Проводится массовая вакцинация сотрудников Ozon и дезинфекция всего склада. В Роспотребнадзоре уверяют, что инфекцией нельзя заразиться через посылки, которые были отправлены из распределительного центра.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте