Возвращение жителей в Шебекино приостановлено на неделю

На оперативном совещании в правительстве Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на неделю прекращен возврат жителей в город Шебекино и в села Новая Таволжанка и Архангельское. В начале июня из них эвакуировали людей в пункты временного размещения (ПВР) на фоне интенсивных обстрелов со стороны Украины.

«Мы должны очень внимательно следить за оперативной обстановкой и не допускать ни малейшего риска в отношении жизни и здоровья людей. Понимаем, что все достаточно сложно. Стопроцентной гарантии никто дать не может, но на неделю мы паузу сделаем. Если обстановка будет спокойная, вернемся к возвращению жителей из ПВР через неделю, с понедельника»,— сказал господин Гладков. Глава региона дал указание подчиненным не препятствовать тем, кто принял решение вернуться в населенные пункты самостоятельно.

Массовый отъезд жителей из Шебекинского городского округа начался в конце мая. Во время наиболее сильных обстрелов в округе ежедневно падали сотни снарядов, что привело к разрушению домов и инфраструктуры. К середине июня в 40-тысячном городе Шебекино оставалось менее 3 тыс. человек, остальные разъехались по ПВР или родственникам.

В конце месяца из-за снижения интенсивности атак люди начали возвращаться в Шебекино и ближайшие населенные пункты. Власти при этом приступили к восстановительным работам. По планам ремонт крыш и окон во всех жилых домах должен завершиться к 1 августа, а к началу зимы все люди смогут вернуться.

В субботу, 8 июля, власти на два дня приостановили восстановительные работы в Шебекино из-за обстрела. На данный момент работы возобновлены.

О том, как жило Шебекино после обстрела, читайте в репортаже Александра Черных.

Сергей Толмачев, Воронеж