Солист рок-группы «Звери» устроил потасовку в самарском баре

Лидер рок-группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) стал участником публичного конфликта в одном из самарских питейных заведений, сообщает 63.RU со ссылкой на неназванных очевидцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Билык (Рома Зверь)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Роман Билык (Рома Зверь)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На кадрах, опубликованных изданием, видно, как музыкант, сдерживаемый другими посетителями заведения, громко и с применением обсценной лексики обращается к оппоненту, остающемуся за кадром. «Сильно пьяный, музыкант сцепился с кем-то, кидался стульями и требовал "выйти отсюда". В итоге его вывели на улицу и вызвали группу быстрого реагирования»,— сообщил собеседник портала.

Концертный директор коллектива Денис Волошин сообщил журналистам, что причиной конфликта стали требования поклонников обратить на них внимание.

«Компания гостей настойчиво обращалась к музыканту. Они требовали совместных фото и внимания к себе. Им вежливо отказали. В ответ на их настойчивость, вмешательство и неуважение последовала реакция, которую и сняли на видео»,— указал господин Волошин.

Группа «Звери» проводит время в Самаре в преддверии концерта 23 мая. До этого музыканты выступили в Тольятти.