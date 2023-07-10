Умер мужчина, которого толкнул на Арбате друг Евгения Понасенкова

Генеральный директор юридической фирмы Олег Дибров, пострадавший при конфликте с историком Евгением Понасенковым (признан иностранным агентом) и его другом юристом Рамисом Зариповым, умер в больнице после месяца в коме. Об этом сообщили газета «Известия» и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Конфликт произошел 7 июня, когда Евгений Понасенков шел с Рамисом Зариповым по Арбату. По словам Евгения Понасенкова и Рамиса Зарипова, они встретили пьяного мужчину, который начал оскорблять их. После этого Рамис Зарипов толкнул мужчину, тот упал и ударился головой об асфальт.

По данным «112», врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа и отек мозга.

По информации канала, было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ст. 118 УК РФ).

Анастасия Ларина