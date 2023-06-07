СМИ: Евгения Понасенкова проверяют после конфликта на Арбате

Полиция проводит проверку после конфликта Евгения Понасенкова (признан иностранным агентом) с другим мужчиной на Арбате в Москве, сообщает источник РЕН ТВ. По одной из версий, господин Понасенков ударил пьяного мужчину, и тот находится в реанимации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сам историк рассказал, что гулял со знакомым юристом в центре города и фотографировался с поклонниками. По его словам, к ним подошел неизвестный и стал оскорблять, после чего его оттолкнул знакомый Евгения Понасенкова и мужчина споткнулся и упал.

Telegram-канал 112 пишет, что у мужчины диагностировали внутричерепную гематому и сильное алкогольное опьянение. Как утверждает канал, прохожего толкнул 29-летний Рамис Зарипов. После допроса в полиции его отпустили. Он комментировать инцидент отказался.