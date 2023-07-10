Миронов прокомментировал свою поддержку Пригожина

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает события 23-24 июня «попыткой мятежа», так как у бойцов ЧВК «Вагнер» не было цели свергать власть. По данным источника «Ведомостей» в партии, после мятежа «Вагнера» к Сергею Миронову «возникли вопросы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов

Фото: @mironovonline Сергей Миронов

Фото: @mironovonline

«Страна пережила (мятеж) достойно. Враги не обрадовались, здравого смысла хватило у всех»,— заявил Сергей Миронов 7 июля (цитат по газете «Ведомости»). По его словам, бойцы «Вагнера» на фронте проявили себя «с достоинством». Сергей Миронов заявил, что не отказался от идеи легализовать частные военные компании для защиты интересов России, но только за рубежом. Сейчас работа ЧВК может расцениваться как наемничество в соответствии ст. 359 Уголовного кодекса.

Как сказал источник «Ведомостей» в партии, СРЗП «сохраняет патриотические позиции, а бойцы "Вагнера" не отвечают за действия своего руководства». Поэтому, по словам источника, депутату необходимо было объяснить, что он придерживается прежних позиций, но не поддерживает мятеж.

17 января 2023 года отметил заслуги наемников «Вагнера» при взятии Соледара и во время спецоперации в целом, а также предложил принять закон о легализации ЧВК в ходе пленарного заседания Госдумы. Через три дня Евгений Пригожин прислал депутату в подарок кувалду. Сергей Миронов сфотографировался с ней.

После мятежа «Вагнера» депутат заявил, что не будет прятать подаренную Евгением Пригожиным кувалду. «Для меня подарок Пригожина — прежде всего знак соратничества в святом деле защиты Родины и борьбе с ее недругами. То, что произошло 24 июня, — для меня абсолютно неприемлемо и таковым останется. Но это не зачеркивает ни прежних отношений с человеком, ни его прежних заслуг»,— сказал он «Фонтанке».

Поддержка Сергея Миронова ЧВК «Вагнер» ранее привела к кризису в региональных отделениях. Например, в апреле депутаты заксобрания Санкт-Петербурга во главе с Мариной Шишкиной вышли из партии. «К сожалению, в последнее время актуальная повестка партии изменилась в сторону, не соответствующую нашим идеям о социальной справедливости»,— говорилось в заявлении фракции.

23 июня Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Бойцы «Вагнера» установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой в несколько регионов. Президент назвал произошедшее «вооруженным мятежом». Против Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). Оно было прекращено 27 июня, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, а бойцы «Вагнера» ушли в полевые лагеря.

Анастасия Ларина