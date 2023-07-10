Nikkei: НАТО отложит решение об открытии офиса в Токио

Североатлантический альянс может отложить создание отделения в Токио до осени или до более позднего срока, сообщает Nikkei со ссылкой на источники. Причиной называется позиция Франции, выступившей против этой идеи, из-за чего единодушное согласие всех членов НАТО, необходимое для принятия решения, «представляется маловероятным», пишет издание.

Предполагалось, что решения достигнут на саммите НАТО, стартующем в Вильнюсе завтра, 11 июля. Предложение об открытии офиса в Токио выдвинул генсек альянса Йенс Столтенберг. По данным собеседников Nikkei, сейчас открытие токийского офиса является «менее приоритетным» пунктом повестки саммита НАТО. Ожидается, что блок будет работать над принятием окончательного решения до конца года, пишет издание.

НАТО и Япония с 2007 года обсуждают возможность открытия офиса альянса в Токио. Япония открыла представительство в альянсе в Брюсселе в 2018 году. В 2022-м премьер-министр Японии Фумио Кисида стал первым японским лидером, посетившим саммит НАТО, его также пригласили на саммит в Литве.

The Financial Times сообщала, что президент Франции Эмманюэль Макрон призывает НАТО уделять главное внимание традиционной зоне ответственности альянса — североатлантическому региону. Французский посол в Японии Филипп Сеттон подтверждал, что Париж не поддержит предложение открыть офис НАТО в Токио, так как не хочет обострять отношения с Китаем и другими государствами Азии.

Подробности — в материале «Ъ» «"Мозг НАТО" взорвала Азия».

Лаура Кеффер