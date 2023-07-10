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Коммерсантъ FM
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Белый дом заявил о непричастности к возвращению командиров «Азова» из Турции

США не имеют отношения к возвращению командиров «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ) из Турции на Украину, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он не стал строить предположения о том, зачем это понадобилось президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Честно говоря, я не собираюсь давать характеристику его мотивации для этого. Думаю, правильнее было бы задать этот вопрос напрямую президенту Эрдогану <...> Мы не были частью этого и не можем прокомментировать, чего пытался достичь Эрдоган»,— сказал господин Салливан на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Командиры «Азова» были возвращены из Турции на Украину после поездки Владимира Зеленского в Анкару и встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это было сделано вопреки договоренностям — азовцы были отправлены в Турцию из России в рамках обмена пленными с условиям, что они не вернутся на Украину до завершения боевых действий. Азовцы намерены принимать участие в боевых действиях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турецкоотданные».

Леонид Уварчев

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