Президент Украины Владимир Зеленский еще не принял решение о поездке на саммит НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом сообщила вице-премьер—министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Еще не принято никаких окончательных решений. Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол»,— сказала Ольга Стефанишина «Европейской правде».

По ее словам, работа над финальными документами, которые будут обсуждать на саммите НАТО, еще продолжается. «То есть моделируем ситуацию: Вильнюс, происходит заседание Совета Украина—НАТО, выступление президента на самом саммите. На столе перед лидерами лежат финальные документы, которые предлагают принять по результатам саммита. Вот мы сейчас не знаем, что будет в этих документах»,— сказала госпожа Стефанишина.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Владимир Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина—НАТО, которое пройдет на полях саммита. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что согласовано «несколько важных решений» для страны перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Газета Politico со ссылкой на дипломатов писала, что по итогам саммита в Вильнюсе соглашение стран НАТО с Украиной «выйдет за рамки расплывчатого обещания» 2008 года о том, что в какой-то момент Украина получит членство в альянсе. Однако, по информации издания, некоторые страны хотят, чтобы к заявке Киева было применено несколько условий.

Олеся Павленко