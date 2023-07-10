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Коммерсантъ FM
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Факторы рекордного роста

Во втором полугодии сегмент может замедлиться

Согласно предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), по итогам первого полугодия 2023 года портфель рынка факторинга составил рекордные 1,62 трлн руб. Рынок показал рост портфеля почти вдвое в годовом сравнении на фоне потребности бизнеса в быстром пополнении оборотного капитала. Однако уже во втором полугодии развитие сегмента может замедлиться, предупреждают эксперты.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На конец первого полугодия портфель рынка факторинга составил 1,621 трлн руб., свидетельствуют предварительные данные АФК. Это максимальный показатель за всю историю наблюдения и на 73,4% больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. В то же время нужно учитывать, что по итогам прошлого полугодия, в отличие от текущего отчетного периода, данные не подавал «ВТБ Факторинг». Если вычесть результаты компании (221,18 млрд руб.), рост портфеля рынка факторинга составит порядка 50% г/г. Выросло по итогам полугодия и число активных клиентов факторинговых компаний — на 22,4% в годовом сравнении, составив 11,137 тыс. компаний, следует из материалов АФК.

«Мы сейчас наблюдаем эффект бюджетной консолидации: суперльготное государственное кредитование оборотного капитала закончилось, стимулирование идет точечно и только на инвестиционные цели. И во втором полугодии это не изменится»,— поясняет рост исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. Рекордный портфель по итогам 2023 года реален при отсутствии внешних шоков и продолжении структурной трансформации экономики, уверен он: спрос на ускорение оборачиваемости дебиторки растет, это лучшее время для факторинга.

Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности (будущих платежей третьей стороны за поставку товаров).

Опрошенные “Ъ” факторы также зафиксировали по итогам полугодия рост портфелей на 18–50%. При этом рост во втором полугодии не будет таким же агрессивным, как в первом, указывает гендиректор «Росбанк Факторинга» Борис Мельников. По оценкам гендиректора «Сбер Факторинга» Игоря Лысенко, рост рынка по итогам второго полугодия может быть на уровне 10–15%.

Наибольшую динамику показал факторинг в промышленных отраслях, таких как машиностроение и металлургия. Рост в сегменте корпоративного бизнеса составил 27%. Высокий спрос на факторинговые продукты демонстрирует и малый и средний бизнес, отмечает СЕО финтех-платформы ROWI Виктор Вернов. Во втором полугодии к этим драйверам добавится расширение продуктовой линейки у факторов: эксперименты с ЦФА и стабильное развитие ABL-финансирования (asset-based lending, см. “Ъ” от 21 февраля, 11 апреля).

«Рост стал возможен за счет работы с отраслями и компаниями, которые ранее были вне поле зрения по ряду причин либо работа с которыми была ограниченной»,— согласен господин Мельников. «Рынок фиксирует рост объемов поставок в российской промышленности за счет вектора на импортозамещение. Плюс активизируется развитие новых направлений — например, набирает обороты товарный факторинг. Решение востребовано в автопроме, поскольку позволяет дилерам конвертировать текущий склад техники в оборотные средства»,— продолжает Игорь Лысенко.

Впрочем, начало второго полугодия отмечено ростом неопределенности на финансовых рынках, предостерегает гендиректор «ВТБ Факторинга» Игорь Внуков. С одной стороны, это приводит к росту сложности финансового планирования с горизонтом более 9–12 месяцев. И у факторинга в таких условиях есть преимущества благодаря коротким срокам и недолговому характеру привлечения капитала.

Средний период оборачиваемости портфеля по рынку составляет около 60 дней, поясняет господин Внуков. «Вместе с тем потенциальный рост ключевой ставки, очевидно, снизит доступность и ограничит спрос предприятий на внешнее финансирование. Факторинг не станет исключением»,— заключает он. «Среди сдерживающих факторов можно отметить также усиление конкуренции факторинга с кредитными решениями,— добавляет Виктор Вернов.— В первую очередь это связано с усилением государственной поддержки МСБ, которая сейчас в большей мере направлена в сторону кредитования».

Полина Трифонова

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