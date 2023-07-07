Литейный проспект в Петербурге закроют из-за дорожных работ в выходные

Движение транспорта по Литейному проспекту в Петербурге 8 и 9 июля будет полностью перекрыто. Как сообщает пресс-служба ГАТИ, ограничения коснутся участка от улицы Пестеля до Литейного моста. На этом отрезке запланирована укладка нового асфальта.

На данный момент ремонтные работы завершены на 70%. На участке от Невского проспекта до улицы Пестеля уложен двухслойный асфальтобетон, выполнена фрезеровка старого покрытия, заменены комплекты колодцев и коверов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожные ограничения из-за ремонта на Литейном проспекте, предположительно будут действовать до 9 июля.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте