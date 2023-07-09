В Краснодаре ожидается ливень

Жителей Краснодара предупреждают о дожде, который может обрушиться на город в ближайшие часы. По информации Единой дежурной диспетчерской службы, силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий непогоды, находятся в готовности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Убедительная просьба учитывать погодные условия при планировании поездок и не отставлять автотранспорт под деревьями»,— отмечено в сообщении.

Накануне залповый дождь затопил улицы краевого центра. Из-за подтопления проезжей части на некоторое время остановилось движение трамваев и троллейбусов.

Наталья Решетняк

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