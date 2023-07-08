В Краснодаре восстановили движение трамваев и троллейбусов, которые приостановили работу из-за ливня и подтопления дорог. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Трамваи №6 и 7, стоявшие 1,5 часа из-за скопления воды на трамвайном полотне, поехали около 16:00. Столько же не работали троллейбусы на улицах Северная, Герцена, Атарбекова, Тургенева, а также маршрут №12 от стадиона «Кубань».

Начали движение трамваи по маршрутам №2,5,8,15,21 на ул. Коммунаров — ул. Северная. Также восстановлено движение троллейбусов по ул. Северная — Ломоносова. Простой составил более часа. Почти два часа стояли трамваи на ул. Садовой — Кузнечной.

Днем 8 июля в Краснодаре прошел мощный ливень. Из-за подтопления дорог было приостановлено движение трамваев и троллейбусов.

Татьяна Ручкина

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