Суд отказал в снятии ареста с участка под ЖК Mantera в Сириусе

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался снять арест с земельного участка, на котором возводится жилой комплекс deluxe-класса Mantera Seaview Residence. С соответствующим ходатайством в рамках земельного спора с администрацией ФТ Сириус в суд обратилось АО «Сочи-Парк» (головная компания девелопера проекта – СЗ «Сочи-Парк пять плюс»). Сведения об этом размещены в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф

Определение суда может быть обжаловано.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс» зарегистрировано в Сочи в 2019 году. Основной учредитель общества — ООО «Сочи Парк Курорт» (73%), СМИ связывают компанию с семейным бизнесом экс-губернатора Кубани и бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Еще 26% спецзастройщика владеет образовательный фонд «Талант и успех», 1% принадлежит ООО «Мантера».Выручка общества по итогам 2022 года составила 116,3 млн руб., чистый убыток – 717 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в марте 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края по иску Генпрокуратуры признал ничтожным договор аренды земельного участка перед стадионом «Фишт», на котором возводится Mantera Seaview Residence.

Согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра, площадь участка составляет 10,4 га, кадастровая стоимость — 2,5 млрд руб., земля находится в федеральной собственности. Росимущество в 2017 году передало участок в аренду АО «Сочи-Парк» с разрешенным видом использования «для обустройства тренировочной площадки, зона перспективного развития». В 2019 году горсовет Сочи внес изменения в ПЗЗ, отнеся земельный участок к территориальным зонам жилой застройки (от четырех до семи этажей), а также к общественно-деловой зоне среднеэтажной застройки. Тогда же распоряжением Росимущества эта территория получила вид разрешенного использования «гостиничное обслуживание».

В ноябре 2020 года департамент архитектуры и градостроительства Сочи выдал ООО «СЗ "Сочи-Парк пять плюс"» разрешение на строительство гостиничного комплекса категории «пять звезд».

В мае 2023 года АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «Росбанк», выдавшие ипотеку на строительство комплекса Mantera Seaview Residence в Сириусе, подали апелляционную жалобу на решение суда, признавшего ничтожным договор об аренде данного земельного участка. Однако решение краевого арбитража было оставлено без изменения.

Застройщик Mantera Seaview Residence после проигрыша спора за землю заявлял, что не отказывается от планов завершить строительство.

Наталья Решетняк

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