Банки, выдавшие ипотеку на строительство гостиничного комплекса deluxe-класса Mantera Seaview Residence в Сириусе, обжаловали решение суда, признавшего ничтожным договор об аренде данного земельного участка. Девелопером проекта является связанная с экс-губернатором Кубани Александром Ткачевым компания «Сочи-Парк пять плюс». Застройщик заявляет о том, что не прекратил строительство объекта и намерен просить о предоставлении земельного участка для завершения инвестпроекта у администрации Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летом 2022 года стоимость 1 кв. м в ГК Mantera Seaview Residence была установлена на уровне 6,5 млн руб., став самой высокой за пределами Москвы и Санкт-Петербурга

Фото: пресс-службы ООО «СЗ «Сочи-Парк пять плюс«» Летом 2022 года стоимость 1 кв. м в ГК Mantera Seaview Residence была установлена на уровне 6,5 млн руб., став самой высокой за пределами Москвы и Санкт-Петербурга

Фото: пресс-службы ООО «СЗ «Сочи-Парк пять плюс«»

АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «Росбанк» подали жалобу в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд на решение Арбитражного суда Краснодарского края, признавшего по иску Генпрокуратуры ничтожным договор об аренде земельного участка возле Олимпийского парка в Сириусе, где в настоящее время возводится гостиничный комплекс deluxe-класса Mantera Seaview Residence.

Объект возводит ООО «Специализированный застройщик (СЗ) "Сочи-Парк пять плюс"». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», основной учредитель общества — Александр Скок (73,9%). По данным «Ведомостей», он является управляющим активами экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. В ЕГРЮЛ ООО «СЗ "Сочи-Парк пять плюс"» 17 апреля 2023 года были внесены изменения о доле застройщика гостиничного комплекса. Как следует из «СПАРКа», теперь 26% компании владеет образовательный фонд «Талант и успех».

Как следует из материалов дела, земельный участок площадью 104,1 тыс. кв. м, где сегодня возводится элитный гостиничный комплекс, Росимущество в 2017 году передало в аренду АО «Сочи-Парк» с разрешенным видом использования «для обустройства тренировочной площадки, зона перспективного развития». Кадастровая стоимость земли составила 2,4 млрд руб. Компания должна была до истечения срока договора об аренде (до 2062 года) продолжить использование участка по целевому назначению.

«В связи с тем, что участок прилегает к территории образовательного центра "Сириус", то парк и размещенная на нем инфраструктура подлежали использованию в образовательных целях и для нужд жителей города Сочи»,— говорится в материалах дела.

Однако в 2019 году горсовет Сочи внес изменения в ПЗЗ, отнеся земельный участок к территориальным зонам жилой застройки (от четырех до семи этажей), а также к общественно-деловой зоне среднеэтажной застройки. Тогда же распоряжением Росимущества эта территория получила вид разрешенного использования «гостиничное обслуживание».

В ноябре 2020 года департамент архитектуры и градостроительства Сочи выдал ООО «СЗ "Сочи-Парк пять плюс"» разрешение на строительство гостиничного комплекса категории «пять звезд». Объект в эксплуатацию в настоящее время не введен. Право аренды обременено ипотекой в пользу ПАО «Банк ВТБ», АО «Банк ДОМ.РФ», госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Росбанк».

В обосновании иска прокурор указал, что ответчики в обход установленной процедуры изменили вид разрешенного использования земельного участка, что фактически привело к выбытию его из оборота, чем «ограничило права государства свободно владеть, пользоваться и распоряжаться им».

«На земельном участке предусмотрено размещение тренировочной площадки в целях проведения чемпионата мира по футболу, трибуны на 499 зрителей, площадки для парковки. Участок с 2009 года находится в функциональной зоне зеленых насаждений общего пользования и частично расположен в зоне горно-санитарной охраны Сочи. Эти обстоятельства не предусматривают возможность изменения вида разрешенного использования»,— говорится в судебных документах.

Арбитраж отклонил возражения ответчиков о том, что документация по планировке территории не применялась при заключении договора об аренде. Кроме того, суд не удовлетворил довод застройщика о взыскании арендной платы за спорный участок, «так как ее размер существенно увеличился (с 1,7 млн руб. до 41 млн руб. в год) после изменения вида разрешенного использования. В итоге суд решил, что АО «Сочи-Парк» использовало участок в целях строительства, что исключает возможность возврата денежных средств.

«Строительство гостиничного комплекса не останавливалось. Работы идут по графику. Сейчас ведется благоустройство внутренней территории и отделка фасадов. У нас есть план действий, который позволяет учесть все нормативные и регламентирующие акты. Мы будем просить о предоставлении земельного участка на ФТ Сириус для завершения нашего инвестиционного проекта, признания его значимым для федеральной территории»,— рассказали «Ъ-Кубань» в компании «СЗ "Сочи-Парк пять плюс"».

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram