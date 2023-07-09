Большая часть Гагрского района Абхазии осталась без света из-за ливня

Из-за ливня, который прошел в ночь на 9 июля, без электричества остался почти весь Гагрский район Абхазии, сообщил «РИА Новости» представитель местной энергокомпании РУП «Черноморэнерго».

Ранее сегодня, 9 июля, МЧС Абхазии рекомендовало воздержаться от поездок в Гагрский район из-за ливней и подтоплений. Сильные ливни привели к подтоплениям и в абхазском городе Пицунде. О масштабах бедствия пока не сообщается. В остальных районах Абхазии ситуация стабильная.

Минувшей ночью сильный ливень также прошел в Сочи. Были подтоплены дома в Хостинском районе города, потоком воды снесло десять машин. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в городе организованы пункты временного размещения для тех, чьи дома затопило. В Краснодарском крае до 10 июля действует штормовое предупреждение.

Сильные ливни в Гагрском районе также прошли 14 и 15 июня. Они нанесли серьезный ущерб туристической и транспортной инфраструктуре района. В частности, из-за ливня полностью прекратилось железнодорожное сообщение между Абхазией и Россией, также значительно затруднилось движение автомобильного транспорта.

Эрдни Кагалтынов