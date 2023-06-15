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Ливень подтопил туристические центры Абхазии

Сильный ливень, селевые потоки, а также штормовой ветер, обрушившийся на северо-западную часть Абхазии вчера, 14 июня, и продолжившийся сегодня, нанес серьезный ущерб туристической и транспортной инфраструктуре Гагрского района республики, прилегающего к РФ. В частности, из-за ливня полностью прекратилось железнодорожное сообщение между Абхазией и Россией, также значительно затруднилось движение автомобильного транспорта.

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Фото: МЧС Республики Абхазия

Фото: МЧС Республики Абхазия

Фото: МЧС Республики Абхазия

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Фото: МЧС Республики Абхазия

Фото: МЧС Республики Абхазия

Фото: МЧС Республики Абхазия

По данным «Апсныпресс», поезда с российскими туристами, следовавшие из Сочи, пришлось остановить на станции Цандрипш недалеко от города Гагра. В связи с этим Абхазская железная дорога организует автомобильный трансфер между Сухумом и Цандрипшем для пассажиров.

Начиная с вечера 14 июня, бригады Абхазской железной дороги совместно с российскими коллегами расчищают полотно, заменяют шпалы и рельсы, восстанавливают контактную сеть. Рейсы скоростных электропоездов «Ласточка» из Сочи в Гагру временно отменены.

Больше всего от стихийного бедствия пострадал город Гудаута в одноименном районе Абхазии. Сильный ливень 15 июня привел к подтоплениям в некоторых районах города, сообщается на сайте МЧС. Пострадали несколько жилых домов рядом с кинотеатром «Киараз». Вода проникла в подвальные помещения и на первый этаж в частных домовладениях и многоэтажных жилых зданиях.

Сильный ливень повредил участок республиканской автотрассы и разрушил несколько зданий и в Гагрском районе.

Как сообщил первый замглавы Гагрского района Адамур Цишба, на одном из участков смыло асфальт, повреждены частный дом и общежитие для персонала при гостинице. Пострадавших нет. «Я предполагаю, что это был смерч. Ливень такое сделать не мог. Реки поднялись из нескольких ущелий в районе Золотого поста, наверное, из семи или восьми»,— отметил чиновник районной администрации.

Из-за ливня город Гагра, который наряду с Пицундой считается туристическим центром Абхазии, остался без воды. Как сообщил глава Гагрского водоканала Фома Агрба, причина — в электроснабжении насосных станций «Репруа-1» и «Репруа-2». Рано утром их пришлось обесточить, чтобы не допустить замыкания.

Президент Абхазии Аслан Бжания лично ознакомился с ситуацией в зоне стихийного бедствия в Гагрском и Гудаутском районах. Господин Бжания объявил, что берет все работы по преодолению последствий стихии под личный контроль.

Днем 15 июня автомобильная трасса, связывающая Абхазию с РФ, функционирует, но лишь в реверсном режиме. Тем не менее этот режим позволяет всем желающим покинуть Абхазию и вернуться в РФ. На 14:00 мск несколько сот россиян все еще находились в поезде Сочи—Гагра недалеко от поселка Цандрипш, ожидая пересадки на автомобильный транспорт. Для восстановления железнодорожного сообщения в штатном порядке потребуется, возможно, несколько дней.

Особо подчеркивается, что жертв в результате двухдневного стихийного бедствия нет ни среди туристов, ни среди местного населения.

Георгий Двали, Тбилиси

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