Свердловское ФСБ проведет новую экспертизу по делу Беркович и Петрийчук об оправдании терроризма

Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов заявил в интервью Алексею Венедиктову (признан иностранным агентом), что новую экспертизу по делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол» проведет УФСБ по Свердловской области. Фигурантами дела являются режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Драматург Светлана Петрийчук (слева) и режиссер Евгения Беркович во время заседания суда.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Драматург Светлана Петрийчук (слева) и режиссер Евгения Беркович во время заседания суда.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Напомним, Центр при Минюсте назвал деструктологическую экспертизу по делу ненаучной. По словам господина Муратова, ФСБ будет сравнивать тексты в разных спектаклях, сравнивать текст пьесы и текст спектаклей. «Та экспертиза не прокатила в суде, теперь они заново отправили экспертизу на Урал»,— отметил он.

Возбуждению дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в январе 2023 года предшествовала экспертиза Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). В постановке обнаружили героизацию ИГИЛ (признано террористической организацией и запрещено в России), идеологию радикального феминизма и «борьбу с андроцентричным общественным укладом России».

Обвиняемые свою вину не признают. Они находятся под стражей до 10 сентября.

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