Израильская полиция применила водометы для разблокировки трассы в Тель-Авиве

Полиция применила водометы против протестующих в Тель-Авиве, которые заблокировали шоссе Аялон на востоке города. По всему Израилю продолжаются многотысячные протесты против судебной реформы.

Представитель полиции сообщила, шоссе полностью разблокировано. Движение открыто в двух направлениях. Также сообщается, что были задержаны не меньше трех человек. Десятки протестующих пытались блокировать автомобиль, которых увозил задержанных, передает Times of Israel.

Акция протеста против судебной реформы прошла 27-ю субботу подряд. По оценке Crowd Solutions, 140 тыс. человек вышли на улицы в Тель-Авиве, десятки тысяч — в других городах. По оценке организаторов, в Тель-Авиве в акции приняли участие 180 тыс. человек.

О реформе и протестах — в материале «Ъ» «Восстал народ израилев».

Леонид Уварчев